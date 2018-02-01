Спорт

Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

Сборная России по хоккею с мячом завоевала звание чемпиона мира. В финальном матче ЧМ-2018 в Хабаровске она одержала победу над национальной командой Швеции, лишив соперника статуса действующего чемпиона мира. Результат противостояния - 5:4 в пользу российской сборной, сообщает «Интерфакс».

Три мяча в составе сборной России провел Алмаз Миргазов, по одному - Максим Ишкельдин и Марат Джусоев. Россияне трижды вели в счете с разницей в два мяча. Два раза они позволили шведам сократить отставание, а затем - отыграться. Но все же хозяевам турнира удалось вырвать победу.

Таким образом, команда России стала 11-кратным чемпионом мира. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды теперь 25 выигранных ЧМ – наилучший показатель среди всех стран. У Швеции – второй показатель: 12 триумфов.

Чемпионаты мира по хоккею с мячом проводятся с 1957 года. С тех пор лишь два финала прошли без участия отечественных хоккеистов - в 1987 и 2004 годах.