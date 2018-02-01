Спорт

Легенды советского хоккея в Пскове: как это было. ФОТО

В субботу, 3 февраля, в Пскове вновь побывала команда «Легенды хоккея», в состав которой входят многократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

Тренеры команды — легендарные советские хоккеисты Борис Михайлов и Юрий Ляпкин. На арену Ледового дворца Пскова вышли Владимир Мышкин, Василий Лапшенков, Александр Волчков, Сергей Бабинов, Ирек Гимаев, Евгений Штепа, Дмитрий Фролов, Вячеслав Анисин, Александр Голиков, Виктор Шалимов, Игорь Мищуков, Игорь Болдин, Евгений Давыдов, Сергей Светлов, Юрий Леонов, Сергей Шепелев.

Встреча «Легенд» со сборной Псковской области завершилась со счетом 8:3 в пользу гостей.

Шайбы забрасывали:

1:0 – Сергей Шепелев.

2:0 – Сергей Светлов.

3:0 – Евгений Давыдов.

4:0 – Игорь Мищуков.

4:1 – Владислав Туманов.

4:2 – Владислав Туманов.

5:2 – Игорь Мищуков.

6:2 – Александр Голиков.

7:2 – Сергей Светлов.

7:3 – Леонид Автомов.

8:3 – Сергей Шепелев.

Состав сборной Псковской области: Александр Александров, Константин Глазов, Вячеслав Сивко, Максим Жаворонков, Владислав Туманов, Леонид Автомов, Владимир Шмелев, Марк Степаненков, Андрей Сидоров, Дмитрий Виолентий, Игорь Бортников, Сергей Капитанов, Вячеслав Туленинов, Игорь Васильев, Сергей Васильев, Юрий Семченков, Александр Колпаков, Сергей Лобанов, Юрий Павкин, Виктор Соснов, Алексей Матюшкин, Валерий Капитонов, Виталий Мельничук, Игорь Константинов, Сергей Федоров.

Судьи: Александр Лебедев и Дмитрий Пошелюк.

В субботу же в Пскове прошли и другие хоккейные соревнования - региональный финал «Золотой шайбы» среди команд 2003-2004 года рождения на призы олимпийского чемпиона Сергея Шепелева (в рамках этого мероприятия прошел мастер-класс с участием «Легенд хоккея») и III турнир на Кубок Псковского Землячества в Москве (участвовали хоккеисты Псковской области в возрастной категории «40+»).

Больше фотографий — в фоторепортаже ПЛН.