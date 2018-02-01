Спорт

В СОЦ «Юность» прошел первый этап областных соревнований среди лыжников-гонщиков

В субботу, 3 февраля, в СОЦ «Юность» (Островский район) стартовали первые в этом году областные соревнования среди лыжников-гонщиков, I-й этап Кубка Центра подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, трассы к соревнованиям в спортивном центре были подготовлены идеально, да и сама природа создавала приподнятое настроение.

Первыми стартовали самые маленькие лыжники, 2006 года рождения и младше. Они соперничали на дистанции в один километр. Самая юная участница Маргарита Белова (2009 года рождения, Великие Луки) опередила своих более старших соперниц и заняла первое место с результатом 5:27.1. Александра Цыганкова из Невеля стала серебряным призером, островичка Анастасия Михайлова завоевала бронзовую медаль.

В этой возрастной группе среди мальчиков на трехкилометровой дистанции также победу одержал великолучанин Владислав Николаев (11:05.3), второй результат у Александра Ольховского из Печор, третий у Яна Фецковича из Невеля.

На трехкилометровой дистанции тройку призеров определяли девушки 2004-2005 г.р. В этой группе с небольшим преимуществом победила невельчанка Дарья Блажевич (9:36.1), на 2.1 секунды от нее отстала островичка Елизавета Полякова, бронзовым призером соревнований стала ее подруга по команде Юлия Гурьева.

Ровесники спортсменок соперничали на пятикилометровой дистанции. В этой группе с серьезным преимуществом победу одержал Егор Гусак из Струг Красных (11:45.3), он опередил серебряного призера соревнований Алексея Белова из Великих Лук на 51.8 секунды, третье место завоевал великолучанин Филипп Варганов.

Девушки в возрастной группе 2002-2003 г.р. бежали три километра. На родной трассе победила Анастасия Дылдина (9:46.3), второе и третье места заняли спортсменки из Струг Красных Антонина Одинцова и Валерия Кузьмина.

В этот день на 5-километровке в возрастной группе 2000-2001 г.р. победила Софья Талалуева из Великих Лук с результатом 13:55.2.

Юноши в этой возрастной группе бежали 10 км. В итоге весь пьедестал почета у псковских спортсменов из клуба «Ника». Первое место занял Андрей Иванов (30:53.5), на втором Артем Матвеев, на третьем Сергей Бакчеев.

В возрастной группе 1998-1999 г.р. первенствовала островичка Светлана Рябкина. Она только недавно восстановилась после полученной травмы, перелома руки. На первом в этом году старте, Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, Светлана вошла в тридцатку лучших . В соревнованиях участвовали ведущие спортсмены страны.

На трассах «Юности» на дистанции в 5 км в возрастной группе 1997 г.р. и старше два первых места завоевали представители Острова – Анжела Федосеева (15:08.4) и Елена Матвеева.

У мужчин, их ровесников, на 10 км победил в недавнем прошлом острович, ныне выступающий за областной центр, Георгий Копаев с результатом 21:50.2, второе время показал его товарищ по команде Михаил Евстигнеев, третье время у островича Александра Матвеева.

Все победители и призеры соревнований отмечены грамотами и медалями.