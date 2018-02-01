Спорт

Великолучанки проиграли четыре матча на женском чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола СЗФО

С 1 по 4 февраля на базе Великолукской академии физической культуры и спорта прошли матчи Ассоциации студенческого баскетбола среди женских команд в высшем дивизионе Северо-Западного федерального округа.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, в этой группе выступали баскетболистки ВЛГАФК, Твери (ТГТУ), Великого Новгорода (НовГУ), Калининграда (БФУ) и Кирова (ВятГУ).



Команда великолучан провела четыре игры, уступив соперницам.



1 февраля - ВЛГАФК - ТГТУ - 56:84.



2 февраля – ВЛГАФК - НовГУ – 53:62.



3 февраля - НовГУ - ВЛГАФК – 61:53



4 февраля - ТГТУ - ВЛГАФК – 94:46



Самыми результативными игроками в составе ВЛГАФК стали Анна Модестова, Полина Арнаутова и Евгения Морозова.