Спорт

Псковичи завоевали медали соревнований по тайскому боксу

С 1 по 4 февраля в с. Покровское Одинцовского района состоялся чемпионат и первенство Северо-Западного и Центрального федеральных округов по тайскому боксу. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участниками чемпионата стали мужчины и женщины в возрасте от 17 до 35 лет.

В соревнованиях приняли участие спортсмены от Псковской области. По итогам пяти состязательных дней псковичам удалось завоевать несколько медалей.

Как рассказал тренер команды Алексей Близнев, у Алины Васенковой «золото», у Александра Шаненкова также золото, два спортсмена Виталий Лугашев и Виктория Селиверстова стали вторыми и едут домой с серебром, а Владислав Прошенков в своей весовой категории взял «бронзу».