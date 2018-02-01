Спорт

Дмитрий Шахов вошел в состав Наблюдательного совета Федерации шахмат России

Состоялся XIII съезд шахматистов России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Федерации шахмат Псковской области, накануне съезда делегаты, представляющие федерации шахмат Северо-Запада России, более двух часов обсуждали с руководством Российской шахматной федерации актуальные вопросы поддержки шахмат региональными и муниципальными властями, а также перспективы развития специализированных детско-юношеских спортивных школ и популяризации шахмат среди подрастающего поколения, в том числе программу «Шахматы в школе». В этой встрече принял участие и делегат областной конференции шахматистов Псковской области, президент региональной федерации Дмитрий Шахов.

3 февраля в Центральном доме шахматиста состоялся XIII съезд Российской шахматной федерации, в повестку заседания которого было включено более 10 вопросов. В начале заседания делегатов съезда поприветствовал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

В работе съезда активное участие приняли участие более 65 делегатов, представляющие региональные спортивные федерации, а также глава олимпийского комитета России Александр Жуков, который является и вице-президентом РШФ, и вице-спикером Государственной Думы России, 12 чемпионов мира, депутат Государственной Думы России Анатолий Карпов, губернатор Ханты-мансийского округа Наталья Комарова и президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов.

Президент РШФ Андрей Филатов выступил с отчетным докладом, после был показан фильм о работе федерации с 2014 по 2018 годы. После этого делегаты заслушали отчеты исполнительного директора РШФ Марка Глуховского и Ревизионной комиссии РШФ. Организацию работы Мандатной и Счетной комиссии съезда делегаты доверили представителю Псковской области Дмитрию Шахову.

Затем состоялись выборы президента РШФ, которые прошли гласно, открыто и впервые за многие годы конкурентно, результаты голосования не вызвали сомнений в достоверности. Перед началом голосования свои кандидатуры сняли Кирсан Илюмжинов, Сергей Нестеров и Эдуард Субоч. В итоговом бюллетене осталось три кандидатуры: Заурбек Мальсагов, Иван Стариков и Андрей Филатов.

Квалифицированным большинством голосов в строгом соответствии с уставом РШФ на новый срок был переизбран Андрей Филатов (56 за А. Филатова, 14 за И. Старикова, 1 за З. Мальсагова). По итогам голосования замечаний как по открытости и гласности в работе комиссии, так и соблюдении демократических процедур проведения выборов президента РШФ ни от наблюдателей кандидатов в президенты РШФ, ни от делегатов съезда не поступило.

После выборов РШФ прошли выборы вице-президентов организации. В команде Андрея Филатова произошло изменение: председатель правления, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев стал вице-президентом вместо Андрея Селиванова. Почетным президентом РШФ по предложению президента РШФ Андрея Филатова был избран X чемпион мира Борис Спасский.

Делегатами съезда на 4 года был избран состав Ревизионной комиссии РШФ и Наблюдательный совет РШФ из 32 членов, в состав которого вошли три представителя и от шахматных федераций СЗФО: Владимир Казаков(Вологодская область), Сергей Масляков (Ленинградская область), Дмитрий Шахов (Псковская область), а Ревизионную комиссию возглавил Владимир Виноградов (Республика Карелия).

Активные обсуждения состоялись по проекту новой редакции Устава РШФ, о которой доложил делегатам съезда руководитель рабочей группы – президент Псковской федерации Дмитрий Шахов. В своем выступлении он отметил, что несмотря на то, что большинство поправок в устав РШФ связаны с необходимостью его приведения в соответствия с новыми требованиями федеральных законов, но есть и ряд существенных изменений. Впервые РШФ не только меняет название на Федерацию шахмат России, но и становится социально-ориентированной общественной организацией, что позволит более активно включиться в работу по получению грантов от президента России и федерального правительства. Расширяются права членов РШФ, в том числе по вопросам государственной аккредитации, усиливается роль Ревизионной комиссии по контролю за всеми органами РШФ в части соблюдения устава Федерации, размеры всех членских взносов теперь будет утверждать только съезд ФШР, сказал в заключении президент псковской Федерации шахмат.

Обсуждался делегатами вопрос о кандидате в президенты ФИДЕ. В случае официального выдвижения Кирсан Илюмжинов и Анатолий Карпов получат моральную поддержку Федерации шахмат России.