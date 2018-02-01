Спорт

Финал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдет в Великих Луках с 7 по 8 февраля

Финал регионального чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Псковской области состоится 8 февраля в УСК ВЛГАФК.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный судья ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Псковской области Денис Аторин, школьные команды Псковской области уже прошли большой путь в чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 гг. Мальчишки и девчонки сражались на внутришкольном, муниципальном, дивизиональном и региональном этапах. Настало время определить лучшие команды. Финал регионального чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Псковской области состоится 7-8 февраля в УСК Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, пл. Юбилейная 4.

Начало мероприятия 07.02. в 13.00, 08.02. в 12.00, торжественная церемония награждения – в 19.00.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Псковской области и представлять свой регион в чемпионате Северо-Западного федерального округа будут бороться команды юношей Себежской СОШ, СОШ №1 г. Остров, ЕМЛ № 20 г. Псков, Новосокольнической СОШ и команды девушек Локнянской СОШ, ЕМЛ № 20 г. Псков, СОШ № 1 г. Остров, Лицей № 11 г. Великие Луки.

Многолетний опыт проведения регионального чемпионата показывает, что игры школьников представляют собой насыщенное, эмоциональное зрелище. Юные баскетболисты на площадке демонстрируют качественный баскетбол и огромное желание победить. Однако, финал регионального чемпионата – это не только спортивные состязания. Выступление группы поддержки, многочисленные подарки и конкурсы для участников и зрителей мероприятия превращают его в настоящий праздник спорта, здоровья и молодости.

Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки, также среди всех представителей мужских и женских команд будет определён самый ценный игрок финала. Команды-победительницы чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Псковской области в марте 2018 года отправятся на финал чемпионата Северо-Западного федерального округа, чтобы попробовать свои силы в борьбе за выход в решающий этап чемпионата – суперфинал, где сильнейшие школьные баскетбольные команды страны будут сражаться за поездку на «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.