Спорт

Псковские самбисты в выходные приняли участие в двух состязаниях

3 февраля в Великих Луках прошло первенство города по самбо на призы мастера спорта СССР, основателя школы самбо в городе Великие Луки Геннадия Петровича Марковского среди девушек и юношей 2004-2005 г. р., 2002-2003 г. р.. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Федерации самбо, участвовали представители Пскова «ДЮСШ «Мастер», Троицка, Санкт-Петербурга, Брянска, Великого Новгорода, Белоруссии, Себежа. Всего 128 спортсменов.

По итогам соревнований в личном первенстве победителями и призерами стали:

до 66 кг 1 место – Владислав Билоус (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский).

до 48 кг 1 место – Виктория Ордина (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский).

до 55 кг 2 место – Савелий Мех (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский).

до 72 кг 2 место – Александр Передерко (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский).

до 42 кг 2 место – Владислав Гардиенко (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский).

до 46 кг 3 место – Матвей Парфенов (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский).

до 59 кг 3 место – Александр Иванов (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский).

до 46 кг 5-6 место – Андрей Кириллов (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский).

до 38 кг 5-6 место – Игорь Кохан (Псков, «ДЮСШ «Мастер», тренер Д. Алекминский).

4 февраля в Санкт-Петербурге проводился юношеский турнир по самбо на призы ветеранов Ленинградского самбо В. Романенко и А. Амирова среди девушек и юношей 2007-2009 г. р.

По итогам соревнований в личном первенстве победителями и призерами стали: