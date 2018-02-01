Спорт

Павел Сорин завоевал «золото» чемпионата России по гребному спорту

Великолучанин завоевал «золото» в чемпионате и первенстве России до 23 лет по гребному спорту. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, чемпионат и первенство России до 23 лет по гребному спорту в дисциплине гребля-индор завершились в субботу, 3 февраля, в Москве.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов, которые разыграли между собой восемь комплектов медалей.



Спортсмен ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» города Великие Луки, студент первого курса основной образовательной программы магистратуры ВЛГАФК Павел Сорин завоевал первое место.



Тренирует спортсмена Сергей Матвеев.