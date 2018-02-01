Спорт

Великолукский спортсмен стал победителем чемпионата России по велоспорту на треке среди лиц с ПОДА

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по велоспорту на треке среди лиц с ПОДА.

С 31 января по 5 февраля на велотреке «Локосфинкс» 25 спортсменов из 9 регионов страны приняли участие в дисциплинах гит на 1000 м среди мужчин и 500 м среди женщин с места, гонка преследования, командный спринт и скретч. На чемпионате выступал великолукский велосипедист.

Великолучанин Арслан Гильмутдинов дважды поднялся на высшую ступень пьедестала. Спортсмен выиграл гит на 1000 м и гонку преследования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской академии физической культуры и спорта, эти соревнования были отборочными к чемпионату мира на треке, который пройдет с 22 по 25 марта в г. Рио-де-Жанейро.

Арслан Гильмутдинов является заслуженным мастером спорта по велоспорту, студентом 3 курса направления «Физическая культура».