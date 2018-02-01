Спорт

Великолучане отправятся на чемпионат Европы по артистическому танцу

С 9-11 марта в Москве пройдет чемпионат Европы по артистическому танцу, заявку на участие подали более 20 стран. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, впервые коллектив Псковской области - Образцовая студия спортивного бального танца «Созвездие» (Великие Луки) - получил официальное приглашение принять участие в чемпионате такого высочайшего уровня.

«Созвездие» является многократным победителем и призером различных международных, всероссийских, областных соревнований и конкурсов по танцевальному спорту.

Отметим, что за все время своего существования (10 лет) коллектив полностью существует за счет средств родителей. Все финансовые расходы - поездки на соревнования, семинары и мастер-классы, пошив костюмов, покупка обуви - ложатся на их плечи.

От лица всего коллектива, руководителя и родителей танцоры просят неравнодушных оказать финансовую поддержку для организации поездки на это важное и знаковое мероприятие, где коллектив сможет достойно представить честь Псковской области и получить опыт для дальнейшего развития студии и танцевальной культуры региона.