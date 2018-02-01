Спорт

10 команд примут участие в Международном турнире по мини-футболу в Великих Луках

С 16 по 18 февраля в Великих Луках пройдет XVI традиционный Международный открытый турнир по мини-футболу среди юношей 2005-2006 годов рождения памяти Героя Советского Союза Александра Матросова. В соревнованиях примут участие 10 команд. Хозяева будут представлены двумя составами - «Луки-Энергия» и «СШ «Экспресс».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФК «Луки - Энергия», две команды будут также защищать честь Смоленской области – «Гагарин-Вязьма» и «Сокол». По одной команде направили Мурманская, Ленинградская, Московская, Тверская и Калининградская области.

Республику Беларусь представит команда ДЮСШ «Полоцк».

