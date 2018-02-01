Спорт

На островской базе «Юность» состоялось открытие Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области

Вечером во вторник, 6 февраля, в СОЦ «Юность» состоялось открытие Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. Эти соревнования также являются отборочными на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в эстонском Отепя.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие глава Островского района Дмитрий Быстров, вице-президент Союза биатлонистов России Дмитрий Алексашин и президент областного Союза биатлонистов, директор СОЦ «Юность» Павел Мищенков.

Дмитрий Быстров пожелал атлетам хороших, честных результатов. «Вы - будущее российского биатлона, и нам как болельщикам, как людям, принимающим участие в развитии спорта, хотелось бы почаще видеть наш триколор при награждении. А еще лучше, чтобы он возвышался над флагами других государств», - отметил глава района. Дмитрий Быстров пожелал спортсменам удачи и высоких результатов на мировом первенстве.

Павел Мищенков от имени спортивной общественности региона также приветствовал биатлонистов и пожелал им побед и стойкости. «Мы будем за вас болеть на мировом первенстве, будем следить за вашими результатами. Думаю, у вас все получится, вы самые сильные, самые смелые, самые лучшие в России», - подчеркнул Павел Мищенков.

Дмитрий Алексашин поздравил спортсменов с началом соревнований, пожелал им хороших результатов, удачи, успеха: «Отборочные соревнования, которые проводит для нас губернатор Псковской области, подготовлены очень удачно, хорошо подготовлена трасса, хорошие установки, нам устроили хороший прием. Надеюсь, что вы в Острове покажете прекрасные результаты, и достойно выступите на чемпионате мира, защитите честь нашей страны».

Вице-президент СБР объявил Всероссийские соревнования открытыми. Прозвучал гимн и в небо взвился государственный флаг России, который было доверено поднять победителям мировых первенств.