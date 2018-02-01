Спорт

Первый контрольный матч «Луки-Энергия» в этом сезоне закончился ничьей

В первое воскресенье февраля «Луки-Энергия» провела первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, ориентированного на подготовку к весенним матчам во втором дивизионе.

Как сообщил Псковской Лент Новостей пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырев, великолукская история с могилевским «Днепром» повторяется спустя два года. Как и 7 марта 2016 года в Могилеве, так и 5 февраля в Бобруйске, соперники в очном поединке обменялись голами. В обоих матчах великолучане открывали счет усилиями игроков, прибывших на просмотр.

Великолучане открыли счет уже на 12-й минуте. Футболисты в красных футболках, выполняя установку тренера, вели игру от обороны.

Во втором тайме на поле у великолучан появился другой состав. Много борьбы стало в центральной части поля. Характер игры несколько изменился. Территориальным и игровым преимуществом стали больше владеть днепряне. Сказалось отсутствие физической готовности игроков «Луки-Энергии», находящихся на начальной стадии учебно-тренировочного сбора. Великолукским оборонцам чаще приходилось вступать в борьбу, гася атаки соперника на подступах к своей штрафной.

«Днепр» за 10-й минут до финального свистка использовал ошибку великолучан в обороне. Шанс сравнять счет не упустил вышедший на замену 18-летний полузащитник Данила Нечаев, нанеся результативный удар с угла вратарской - 1:1.