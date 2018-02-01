Спорт

Петербургский сенсей Сергей Дмитриев провел тренировки по всестилевому каратэ для псковских спортсменов

Учебно-тренировочные сборы по всестилевому каратэ традиционно прошли в феврале на базе Псковского ОМОН ВНГ РФ. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель регионального отделения федерации всестилевого каратэ России Псковской области Вячеслав Белов, в них участвовало чуть более 50 юношей и девушек из секций городов Пскова, Порхова, Гдова, поселков Ямм и Дедовичи.

Две 3-часовые тренировки по виду спорта «всестилевое каратэ» провел тренер-преподаватель из Санкт-Петербурга, мастер спорта России, мастер боевых искусств - сенсей Сергей Дмитриев. Ребята поработали над техникой поединков, позанимались и психологической, и морально-этической подготовкой. Плотное сотрудничество с военно-патриотическим движением «Юнармия», а также многолетняя дружба со спецподразделением ОМОН Росгвардии Псковской области позволили на высоком уровне провести это мероприятие, в рамках которой спецназовцы устроили для ребят показательные выступления и демонстрацию вооружения.

Сборы стали очередным этапом подготовки псковских спортсменов к чемпионату и первенству Псковской области по всестилевому каратэ, который пройдет 4 марта.