Спорт

Всероссийский день зимних видов спорта отметят в Псковской области 10-11 февраля

В этом году Всероссийский день зимних видов спорта в Псковской области пройдет 10-11 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государтвенном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, физкультурно-массовые мероприятия проводятся в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта с целью сохранения наследия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, привлечения граждан России к систематическим занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта среди населения.

Планируемое число участников Всероссийского дня зимних видов спорта на территории Псковской области - более 2000 человек. В организации мероприятий принимают участие государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, администрации городов и районов области, физкультурно-спортивные и общественные организации.

Программа мероприятий в Ледовом дворце Пскова, 10 февраля:

Финальные соревнования по хоккею «Золотая шайба» в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта, посвящённые 4-ой годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи 8.15-12.30 Показательные выступления юных фигуристов 12.30-13.15 Зимние ледовые забавы 13.30-14.45 Торжественное открытие Всероссийского дня зимних видов спорта, посвящённые 4-ой годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи 14.45 Хоккейный матч «Звезды Псковского хоккея» 15.00 Массовое катание 17.00-19.00 Чемпионат Псковской области по хоккею 19.30



В муниципальных образованиях области также пройдут физкультурные и спортивные мероприятия в соответствие с планом:

Наименование мероприятия, время проведения Дата и время проведения Место проведения Турнир Себежского района по хоккею с шайбой среди любительских команд 9 февраля г.Себеж лично-командный Чемпионат Себежского района по лыжным гонкам 11 февраля г.Себеж Турнир по мини-футболу в Локнянском районе 11 февраля п.Локня Лыжные гонки среди учащихся школ и взрослого населения Бежаницкого района 11 февраля п.Бежаницы Соревнования по биатлону среди команд общеобразовательных школ Гдовского района 11 февраля г.Гдов Соревнования «Лыжный спринт» в Дновском районе 11 февраля г.Дно Эстафета «Санный спорт» в Дновском районе 11 февраля г. Дно Первенство Куньинского района по лыжным гонкам 11 февраля п.Кунья Соревнования по лыжным гонкам Новосокольнического района 10 февраля п.Новосокольники Турнир по футболу на снегу в Новосокольническом районе 11 февраля п.Новосокольники Районные соревнования по лыжным гонкам в Палкинском районе 10 февраля п.Палкино Районные соревнования по лыжным гонкам в Пушкиногорском районе 10 февраля п.Пушкинские Горы Районные соревнования по лыжным гонкам в Усвятском районе 10 февраля Площадка у районного центра культуры п.Усвяты Соревнования по лыжным гонкам в Стругокрасненском районе 10 февраля п. Струги Красные Соревнования по лыжным гонкам в г.Великие Луки 10 февраля г.Великие Луки Турнир по хоккею с шайбой среди юношей 10 февраля г.Великие Луки Соревнования по шорт-треку 11 февраля г.Великие Луки Праздник хоккея в Невельском районе 11 февраля г.Невель Соревнования по лыжным гонкам эстафеты в Невельском районе 11 февраля г.Невель Всероссийские соревнования по биатлону на призы Губернатора Псковской области 5-11 февраля Островский район д.Смоленка Первенство СЗФО по биатлону среди девушек и юношей 13-18 февраля Островский район д.Смоленка



