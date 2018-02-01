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Спорт

Всероссийский день зимних видов спорта отметят в Псковской области 10-11 февраля

07.02.2018 19:48|ПсковКомментариев: 0

В этом году Всероссийский день зимних видов спорта в Псковской области пройдет 10-11 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государтвенном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, физкультурно-массовые мероприятия проводятся в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта с целью сохранения наследия XXII Олимпийских зимних игр  и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, привлечения граждан России к систематическим занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта среди населения.

Планируемое число участников Всероссийского дня зимних видов спорта на территории Псковской области - более 2000 человек. В организации мероприятий принимают участие государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, администрации городов и районов области, физкультурно-спортивные  и общественные организации.

Программа мероприятий в Ледовом дворце Пскова, 10 февраля:

  • Финальные соревнования по хоккею «Золотая шайба» в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта, посвящённые 4-ой годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи

 

8.15-12.30

  • Показательные выступления юных фигуристов

12.30-13.15

  • Зимние ледовые забавы

13.30-14.45

  • Торжественное открытие Всероссийского дня зимних видов спорта, посвящённые 4-ой годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи

14.45

  • Хоккейный матч «Звезды Псковского хоккея»

15.00

  • Массовое катание

17.00-19.00

  • Чемпионат Псковской области  по хоккею

19.30


В муниципальных образованиях области также пройдут физкультурные и спортивные мероприятия в соответствие с планом:

Наименование мероприятия, время  проведения

Дата и время проведения

Место проведения

Турнир Себежского района по хоккею с шайбой среди любительских команд

9 февраля

г.Себеж

лично-командный Чемпионат Себежского района по лыжным гонкам

11 февраля

г.Себеж

Турнир по мини-футболу в Локнянском районе

11 февраля

п.Локня

Лыжные гонки среди учащихся школ и взрослого населения Бежаницкого района

11 февраля

п.Бежаницы

Соревнования по биатлону среди команд общеобразовательных школ Гдовского района

11 февраля

г.Гдов

Соревнования  «Лыжный спринт» в Дновском районе

11 февраля

г.Дно

Эстафета «Санный спорт» в Дновском районе

11 февраля

г. Дно

Первенство Куньинского района по лыжным гонкам

11  февраля

п.Кунья

Соревнования по лыжным гонкам Новосокольнического района

10 февраля

п.Новосокольники

Турнир по футболу на снегу в Новосокольническом районе

11 февраля

п.Новосокольники

Районные соревнования по лыжным гонкам в Палкинском районе

10 февраля

п.Палкино

Районные соревнования по лыжным гонкам в Пушкиногорском районе

10 февраля

п.Пушкинские Горы

Районные соревнования по лыжным гонкам в Усвятском районе

10 февраля

Площадка у районного центра культуры п.Усвяты

Соревнования по лыжным гонкам в Стругокрасненском районе

10 февраля

п. Струги Красные

Соревнования по лыжным гонкам в г.Великие Луки

10 февраля

г.Великие Луки

Турнир по хоккею с шайбой среди юношей

10 февраля

г.Великие Луки

Соревнования по шорт-треку

11 февраля

г.Великие Луки

Праздник хоккея в Невельском районе

11 февраля

г.Невель

Соревнования по лыжным гонкам

 эстафеты в Невельском районе

11 февраля

г.Невель

Всероссийские соревнования по биатлону на призы Губернатора Псковской области

5-11 февраля

Островский район д.Смоленка

Первенство СЗФО по биатлону среди девушек и юношей

13-18 февраля

Островский район д.Смоленка


 

Источник: Псковская Лента Новостей
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