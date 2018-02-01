Всероссийский день зимних видов спорта отметят в Псковской области 10-11 февраля

В этом году Всероссийский день зимних видов спорта в Псковской области пройдет 10-11 февраля.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государтвенном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, физкультурно-массовые мероприятия проводятся в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта с целью сохранения наследия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, привлечения граждан России к систематическим занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта среди населения.
Планируемое число участников Всероссийского дня зимних видов спорта на территории Псковской области - более 2000 человек. В организации мероприятий принимают участие государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, администрации городов и районов области, физкультурно-спортивные и общественные организации.
Программа мероприятий в Ледовом дворце Пскова, 10 февраля:
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8.15-12.30
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12.30-13.15
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13.30-14.45
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14.45
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15.00
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17.00-19.00
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19.30
В муниципальных образованиях области также пройдут физкультурные и спортивные мероприятия в соответствие с планом:
|
Наименование мероприятия, время проведения
|
Дата и время проведения
|
Место проведения
|
Турнир Себежского района по хоккею с шайбой среди любительских команд
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9 февраля
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г.Себеж
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лично-командный Чемпионат Себежского района по лыжным гонкам
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11 февраля
|
г.Себеж
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Турнир по мини-футболу в Локнянском районе
|
11 февраля
|
п.Локня
|
Лыжные гонки среди учащихся школ и взрослого населения Бежаницкого района
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11 февраля
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п.Бежаницы
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Соревнования по биатлону среди команд общеобразовательных школ Гдовского района
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11 февраля
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г.Гдов
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Соревнования «Лыжный спринт» в Дновском районе
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11 февраля
|
г.Дно
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Эстафета «Санный спорт» в Дновском районе
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11 февраля
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г. Дно
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Первенство Куньинского района по лыжным гонкам
|
11 февраля
|
п.Кунья
|
Соревнования по лыжным гонкам Новосокольнического района
|
10 февраля
|
п.Новосокольники
|
Турнир по футболу на снегу в Новосокольническом районе
|
11 февраля
|
п.Новосокольники
|
Районные соревнования по лыжным гонкам в Палкинском районе
|
10 февраля
|
п.Палкино
|
Районные соревнования по лыжным гонкам в Пушкиногорском районе
|
10 февраля
|
п.Пушкинские Горы
|
Районные соревнования по лыжным гонкам в Усвятском районе
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10 февраля
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Площадка у районного центра культуры п.Усвяты
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Соревнования по лыжным гонкам в Стругокрасненском районе
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10 февраля
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п. Струги Красные
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Соревнования по лыжным гонкам в г.Великие Луки
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10 февраля
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г.Великие Луки
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Турнир по хоккею с шайбой среди юношей
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10 февраля
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г.Великие Луки
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Соревнования по шорт-треку
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11 февраля
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г.Великие Луки
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Праздник хоккея в Невельском районе
|
11 февраля
|
г.Невель
|
Соревнования по лыжным гонкам
эстафеты в Невельском районе
|
11 февраля
|
г.Невель
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Всероссийские соревнования по биатлону на призы Губернатора Псковской области
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5-11 февраля
|
Островский район д.Смоленка
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Первенство СЗФО по биатлону среди девушек и юношей
|
13-18 февраля
|
Островский район д.Смоленка