Спорт

Великолукские студенты выступили на спартакиаде «Здоровья» в Курске

С 29 января по 3 февраля в стенах Курской государственной сельскохозяйственной академии прошли соревнования среди сотрудников и профессорско-преподавательского состава вузов Минсельхоза России, где одним из представителей была Великолукская ГСХА. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в сельхозакадемии, в спартакиаде приняли участие 347 человек, 26 высших учебных заведений, 5 ректоров, 16 проректоров, 14 деканов, 41 заведующий кафедрами, 24 профессора, 81 доцент, 84 старших преподавателя, 8 преподавателей, 51 сотрудник.

Как отмечают организаторы, с каждым годом растет профессиональный уровень участников. В 2018 году в спортивных состязаниях приняли участие: 1 олимпийская чемпионка, 1 заслуженный мастер спорта и 18 мастеров спорта.

В спартакиаде «Здоровья» приняли участие следующие вузы: Алтайский ГАУ, Башкирский ГАУ, Белгородский ГАУ, Брянский ГАУ, Великолукская ГСХА, Волгоградский ГАУ, Вологодская ГМХА, Воронежский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья, ГУЗ (Москва), Ижевская ГСХА, Казанская ГАВМ, Керченский ГМТУ, Кемеровский ГСХИ, Кубанский ГАУ, Мичуринский ГАУ, Новосибирский ГАУ, Омский ГАУ, Орловский ГАУ, Пермская ГСХА, РГАУ-МСХА, Рязанский ГАУ, Самарская ГСХА, Саратовский ГАУ, Ставропольский ГАУ, Ульяновский ГАУ, Чувашская ГСХА, Южно-Уральский ГАУ, Иркутский ГАУ, Кабардино-Балкарский ГАУ, Красноярский ГАУ, Нижегородская ГСХА, Пензенский ГАУ, Санкт-Петербургский ГАУ.

Представители великолукского вуза выступили в первенстве по шахматам, где заняли третье общекомандное место из 17 команд.

Также великолучане приняли участие в личном первенстве по стрельбе из пневматического оружия, где заняли 19 место из 61 участника.

Победители и призеры спартакиады были награждены кубками, медалями и грамотами.