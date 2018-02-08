Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Биткоин не может быть пирамидой
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
дом комфорт-класса в центре Пскова
Покупаем жилье выгодно и без риска
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
Подарки каждый день
афиша юбилейного пушкинского
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Кому помешала смерть Сталина?
ещё Спорт 08.02.2018 10:5210 Псковские футболисты впервые за многие годы пропустят турнир в Петербурге на призы полпреда президента 08.02.2018 11:361 Около 17 млн рублей получит Псковская область на подготовку спортивного резерва 08.02.2018 10:5210 Псковские футболисты впервые за многие годы пропустят турнир в Петербурге на призы полпреда президента 08.02.2018 09:450 Великолукские студенты выступили на спартакиаде «Здоровья» в Курске 08.02.2018 08:190 Яндекс покажет Олимпиаду в Пхенчхане 07.02.2018 20:420 В Пскове прошел Февральский Кубок Пскова по быстрым шахматам
Самое популярное 05.02.2018 14:0157 Прощание с псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится во вторник 06.02.2018 13:5592 В Пскове простились с кузнецом Евгением Вагиным 05.02.2018 14:3432 Игорь Каплий может сменить Алексея Наумца на посту командира 76-й дивизии ВДВ 06.02.2018 16:2434 Игорь Каплий приступит к исполнению обязанностей командира 76-й дивизии 10 февраля 06.02.2018 14:3514 Игорь Каплий представлен в 234-м полку командиром 76-й дивизии ВДВ
 
Спорт

Великолукские студенты выступили на спартакиаде «Здоровья» в Курске

08.02.2018 09:45|ПсковКомментариев: 0

С 29 января по 3 февраля в стенах Курской государственной сельскохозяйственной академии прошли соревнования среди сотрудников и профессорско-преподавательского состава вузов Минсельхоза России, где одним из представителей была Великолукская ГСХА. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в сельхозакадемии, в спартакиаде приняли участие 347 человек, 26 высших учебных заведений, 5 ректоров, 16 проректоров, 14 деканов, 41 заведующий кафедрами, 24 профессора, 81 доцент, 84 старших преподавателя, 8 преподавателей, 51 сотрудник. 

Как отмечают организаторы, с каждым годом растет профессиональный уровень участников. В 2018 году в спортивных состязаниях приняли участие: 1 олимпийская чемпионка, 1 заслуженный мастер спорта и 18 мастеров спорта.

В спартакиаде «Здоровья» приняли участие следующие вузы: Алтайский ГАУ, Башкирский ГАУ, Белгородский ГАУ, Брянский ГАУ, Великолукская ГСХА, Волгоградский ГАУ, Вологодская ГМХА, Воронежский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья, ГУЗ (Москва), Ижевская ГСХА, Казанская ГАВМ, Керченский ГМТУ, Кемеровский ГСХИ, Кубанский ГАУ, Мичуринский ГАУ, Новосибирский ГАУ, Омский ГАУ, Орловский ГАУ, Пермская ГСХА, РГАУ-МСХА, Рязанский ГАУ, Самарская ГСХА, Саратовский ГАУ, Ставропольский ГАУ, Ульяновский ГАУ, Чувашская ГСХА, Южно-Уральский ГАУ, Иркутский ГАУ, Кабардино-Балкарский ГАУ, Красноярский ГАУ, Нижегородская ГСХА, Пензенский ГАУ, Санкт-Петербургский ГАУ.

Представители великолукского вуза выступили в первенстве по шахматам, где заняли третье общекомандное место из 17 команд.

Также великолучане приняли участие в личном первенстве по стрельбе из пневматического оружия, где заняли 19 место из 61 участника. 

Победители и призеры спартакиады были награждены кубками, медалями и грамотами.  

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Будете ли вы внимательно следить за зимней Олимпиадой в Корее?
В опросе приняло участие 765 человек
Лента новостей
Последние новости
08.02.2018, 12:241 Прокурор области: Слава Богу, у нас за коррупцию не расстреливают 08.02.2018, 12:150 Росреестр зарегистрировал первый договор участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн 08.02.2018, 12:072 В деле Александра Гизбрехта появились новые эпизоды 08.02.2018, 12:050 Псковских школьников приглашают на экскурсию в Президентскую библиотеку им. Бориса Ельцина
08.02.2018, 12:0013 Прокурор Сергей Белов: Поскольку Гавунас - человек богатый, он и заказывает музыку 08.02.2018, 11:570 Две партии посадочного материала не пустили через границу в Псковской области 08.02.2018, 11:507 Прокурор Псковской области сожалеет, что обыватели верят в сериалы про правоохранителей 08.02.2018, 11:460 РСХБ предлагает специальные ставки по потребительским кредитам в феврале - от 10%
08.02.2018, 11:421 У «черных копателей» из Пушкиногорского района изъяли гранаты, патроны и мины времен войны  08.02.2018, 11:361 Около 17 млн рублей получит Псковская область на подготовку спортивного резерва 08.02.2018, 11:301 Более 14 тысяч нарушений законодательства выявили органы прокуратуры Псковской области за год 08.02.2018, 11:300 «Клуб поколений» приглашает пенсионеров и молодежь на блинный вечер в Псковском облсовпрофе
08.02.2018, 11:221 День Российской науки в Псковской областной научной библиотеке решили провести весело 08.02.2018, 11:172 Росавтодор проработает вопрос выделения дополнительного финансирования объектов дорожного строительства в Псковской области 08.02.2018, 11:113 Водитель или собственник автомобиля должен быть оповещен перед эвакуацией транспортного средства - законопроект 08.02.2018, 11:080 Патриотическая акция «Земля Великолукская – земля героическая» прошла в Пореченской школе
08.02.2018, 11:030 Неизвестные обманным путем оставили склад в Великих Луках без масла 08.02.2018, 10:590 «Сообразим на троих»: О выборах и политической дискуссии в Пскове 08.02.2018, 10:5210 Псковские футболисты впервые за многие годы пропустят турнир в Петербурге на призы полпреда президента 08.02.2018, 10:430 В Псковской области работают 56 пунктов приема заявлений от избирателей для голосования по месту нахождения на президентских выборах
08.02.2018, 10:412 В Великих Луках обокрали мастерскую 08.02.2018, 10:323 Ушел из жизни советский и белорусский актер Геннадий Гарбук 08.02.2018, 10:203 Ситуацию с отоплением в Опухликовской школе Невельского района взяли на контроль 08.02.2018, 10:160 В Великих Луках завершились X православные Свято-Тихоновские педагогические чтения 
08.02.2018, 10:071 Псковичей приглашают в уникальную поездку по дворянским усадьбам области 08.02.2018, 10:060 В Псковской области уход за нетрудоспособными гражданами осуществляют более 16,5 тысяч человек 08.02.2018, 10:010 Юрий Демьяненко поздравил студентов, аспирантов, молодых ученых и весь коллектив опорного ПсковГУ с Днем российской науки 08.02.2018, 09:535 Встреча псковских студентов с режиссером фильма «Движение вверх» переносится
08.02.2018, 09:450 Великолукские студенты выступили на спартакиаде «Здоровья» в Курске 08.02.2018, 09:440 В Псковской области дан старт II межрегиональному конкурсу сочинений «Я гражданин России» 08.02.2018, 09:359 Александр Козловский: Мы должны сделать госуслуги по-настоящему доступными не только для горожан, но и для жителей села 08.02.2018, 09:153 Участники двух ДТП на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе получили ушибы и ссадины 
08.02.2018, 09:070 В локнянской деревне жилой дом на две семьи остался без кровли 08.02.2018, 09:014 В Пустошке в результате ДТП погиб водитель «Шкоды», три человека госпитализированы 08.02.2018, 08:5110 В российских магазинах подешевела гречневая крупа 08.02.2018, 08:440 Выставка «Отражение времени» откроется в Великих Луках
08.02.2018, 08:420 Псков вошел в первую тройку городов воинской славы России для поездок на 23 февраля 08.02.2018, 08:360 Минздрав разрабатывает поправки в законодательство, усиливающие ответственность за фальсификацию лекарств 08.02.2018, 08:3235 Юбилейный 25-й Пушкинский театральный фестиваль открывается сегодня в Пскове 08.02.2018, 08:190 Яндекс покажет Олимпиаду в Пхенчхане
08.02.2018, 08:1612 В регионах появятся структуры-сборщики штрафов за нарушение ПДД 08.02.2018, 08:0813 Ради роста экономики предложили реформировать судебную систему России 07.02.2018, 22:577 Названа лучшая оскароносная актриса всех времен 07.02.2018, 22:111 «Псковиана» пополнилась изданием ПсковГУ «Англо-английский словарь культурно-исторических реалий Псковской земли»
07.02.2018, 21:510 Жителям невельской деревни напомнили правила пожарной безопасности 07.02.2018, 21:344 Контроль за деятельностью управляющих организаций обсудили на заседании Клуба МКД в Пскове 07.02.2018, 21:044 Главный судебный пристав области проведет прием граждан в Пскове 8 февраля 07.02.2018, 20:420 В Пскове прошел Февральский Кубок Пскова по быстрым шахматам
07.02.2018, 20:240 Встреча с писателем Владимиром Савиновым состоится в Пскове 21 февраля 07.02.2018, 20:130 14 февраля в Пскове пройдут мастер-классы известных фольклористов из Санкт-Петербурга и Риги 07.02.2018, 20:0114 Псковичей просят проголосовать за Белгородский дуб при выборе Европейского дерева года-2018 07.02.2018, 19:526 Общественники добились корректировки дорожной разметки на участках Гдовского шоссе
07.02.2018, 19:480 Всероссийский день зимних видов спорта отметят в Псковской области 10-11 февраля 07.02.2018, 19:3128 Возросшая стоимость стены на границе с Россией не испугала Эстонию 07.02.2018, 19:270 Заслуженный отдых для дедовичских пенсионеров 07.02.2018, 19:040 До 1 июня 2019 года поручено завершить первоочередные противоаварийные работы в Псковском кремле
07.02.2018, 18:583 Псковская областная библиотека подготовила материалы к 115-летию хранителя Пушкиногорья Семена Гейченко 07.02.2018, 18:431 Принять участие в беспроигрышной лотерее смогут гости Масленицы в Изборске 07.02.2018, 18:310 Встреча участников клуба «КонтрасТ» пройдет в рамках проекта «Взгляд поколений» 07.02.2018, 18:250 Сегодня в островской «Юности» прошли спринтерские гонки
07.02.2018, 18:200 Кому предлагают самую большую зарплату в Псковской области в феврале, выяснил HeadHunter 07.02.2018, 18:197 7 февраля 70-летие отмечает Георгий Лупандин, руководивший предприятием «Псковпассажиравтотранс» 28 лет 07.02.2018, 18:012 До 18 градусов мороза похолодает в Псковской области завтра 07.02.2018, 18:0010 «Дневной дозор»: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму
07.02.2018, 17:571 Студенты финансово-экономического факультета ПсковГУ приняли участие в Зимней экономической школе 07.02.2018, 17:4543 Первый канал снимает в Пскове документальный фильм о Юлии Пересильд 07.02.2018, 17:386 Армен Мнацаканян поздравил семью порховичей с рождением первенца и получением президентского пособия 07.02.2018, 17:2773 Работа избирательного штаба Грудинина в Пскове началась сегодня с обыска
07.02.2018, 17:187 Александр Козловский поддержал президентскую инициативу по повышению МРОТ 07.02.2018, 17:110 Вера Емельянова поблагодарила Международный фонд единства православных народов за внимание к древней Псковской земле 07.02.2018, 17:028 Алексей Кириллов: «Школа грамотного потребителя» повышает активность советов многоквартирных домов 07.02.2018, 16:544 В Пскове планируют провести работы по грейдированию участка улицы Нововойсковой
07.02.2018, 16:483 12 комплектов книг «Русские писатели-классики и православие» переданы библиотекам Псковской области 07.02.2018, 16:328 К середине марта псковская свалка будет закрыта грунтом 07.02.2018, 16:260 Восемь новых современных комплектов стоматологических установок появятся в псковских медучреждениях 07.02.2018, 16:172 Поучаствовать в бесплатном историческом квесте смогут гости Масленицы в Изборске
07.02.2018, 16:127 Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко: Студенческий городок станет еще одной доминантой в центре Пскова 07.02.2018, 16:0615 Отведать блинов с различной начинкой и мясо диких животных смогут гости Масленицы в Пскове 07.02.2018, 16:050 В феврале в 9 районов Псковской области выедет мобильная клиентская служба ПФР 07.02.2018, 16:034 Центр Пскова перекроют 18 февраля
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru