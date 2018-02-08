Спорт

Псковские футболисты впервые за многие годы пропустят турнир в Петербурге на призы полпреда президента

Футбольный клуб «Псков-747» отказался от участия в 19-м турнире на призы полномочного представителя президента в СЗФО, который стартует в понедельник, 12 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Отметим, что псковская команда пропустит традиционный турнир впервые с момента существования клуба.

Как пояснил президент ФК «Псков-747» Алексей Севастьянов, такое решение связано с низким уровнем участников турнира в этом году. «Нам нужны спарринговые, подготовительные матчи, но не такого уровня. Мы посчитали, что лучше сэкономить средства и сделать более толковый подготовительный период. В турнире этого года нет ни одной команды нашего уровня, нашей лиги. В основном там команды, которые играют на первенство Санкт-Петербурга», - пояснил президент клуба.

По его словам, такое решение клуба не связано с его финансированием. «Впервые пропускаем, потому что впервые такой низкий уровень участников. Если раньше турнир имел статус международного, потом там играли команды Второго дивизиона, то сейчас там играют просто любительские команды. Есть определенные риски, что мы можем травмировать игроков. Зачем? За эти же средства мы можем поехать играть в Смоленск, Великие Луки. От этих матчей будет больше пользы», - добавил Алексей Севастьянов.

Ранее планировалось, что «747» сыграет в Петербурге наряду с пятью другими участниками соревнований.