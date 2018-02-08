Спорт

Около 17 млн рублей получит Псковская область на подготовку спортивного резерва

В Псковскую область из федерального бюджета поступит субсидия в размере порядка 17 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, средства направят на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Соответствующее соглашение подписано между министерством спорта Российской Федерации и администрацией Псковской области, рассказал председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Средства распределят между организациями, которые реализуют программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по базовым для региона видам спорта, уточнил Иван Штылин. Это стрельба из лука, бокс, велоспорт-шоссе, биатлон, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание и гребной спорт. За счет полученных денег будет обеспечено участие в официальных спортивных и тренировочных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных средств, поддержка одаренных спортсменов, повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Добавим, что в 2017 году размер федеральной субсидии составлял 8 млн рублей.