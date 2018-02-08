Спорт

Российские прыгуны с трамплина прошли в финал Олимпиады

В финал олимпийских соревнований по прыжкам с трамплина прошли четверо россиян.

Как сообщает «Росбалт», Евгений Климов квалифицировался с 12-го места, прыгнув на 102 метра и набрав 121,4 балла, Денис Корнилов — с 28-го, Алексей Ромашов — с 34-го, а Михаил Назаров — с 41-го.

На первом месте в квалификации - представитель Германии Андреас Веллингер, прыгнувший на 103 метра, получив за это 133,5 балла.

В основную часть состязаний выходят 50 лучших спортсменов. Награды в этом виде программы разыграют 10 февраля.