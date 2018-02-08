Спорт

В Невельском районе подведены итоги спартакиады по лыжным гонкам

В Невельском районе прошла спартакиада по лыжным гонкам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в соревнованиях приняли участие более ста жителей района.





В командном зачете среди сельских школ первое место заняла Опухликовская, второе - Лёховская, третье - Усть-Долысская. Среди городских первое место у школы №5, второе - у школы №1, третье - у школы №2 и четвертое - у гимназии.

В личном первенстве среди старших мальчиков победу одержал Никита Шатов, серебряным призером стал Андрей Алещенко, тройку призеров замкнул Иван Моисеев (все из школы №5). Среди старших девочек первое место у Дарьи Волнейко (школа №1), второе - у Дарьи Блажевич (школа №5), третье - у Леры Девятых.

В средней группе победителями стали Андрей Бельтюков (школа №2) и Дарина Алещенко (школа №5), вторые места заняли Владимир Кожухов (школа №5) и Кристина Тимофеева (школа №5), тройку призеров замкнули Артем Казиков (Леховская школа) и Яна Даниленко (школа №2).

В младшей группе первые места у Яны Фецковича (школа №1) и Александры Цыганковой (школа №1), вторые - у Александра Евстафьева (школа №5) и Анны Волнейко (школа №1), третьи - у Вячеслава Ермоченко (гимназия) и Светланы Никулиной (Усть-Долысская школа).