Спорт

Российские керлингисты обыграли китайцев в Пхенчхане

Команда олимпийских атлетов из России по керлингу победила сборную Китая в дисциплине дабл-микст в четвертом матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 6:5, передает ТАСС.

За команду олимпийских атлетов из России выступают супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Сборную Китая представляют Ван Жуй и Ба Дэсин, которые являются серебряными и бронзовыми призерами чемпионатов мира. В 2016 году соперники встречались в финале чемпионата мира в дабл-миксте, в котором победу одержали российские керлингисты.

В первом матче на турнире россияне проиграли американцам (3:9), затем последовали победы над норвежцами (4:3) и финнами (7:5). В следующем матче Брызгалова и Крушельницкий встретятся с командой Южной Кореи. Игра пройдет в ночь на субботу в 3:05 мск. Китайцы в это же время сыграют с американцами.

В других матчах дня сборная Норвегии обыграла команду Швейцарии (6:5). Сборная Южной Кореи была сильнее команды США (9:1), а канадцы обыграли финнов (8:2). После четырех туров российские керлингисты делят первое место в турнирной таблице со сборными Канады, Норвегии и Швейцарии. В активе четырех команд три победы и одно поражение в четырех матчах.

Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. Восемь команд принимают участие в олимпийском турнире, все сборные играют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 13 февраля.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 9 февраля, начало - 14:00 мск. Завершатся соревнования 25 февраля.