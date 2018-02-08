Спорт

Каток на городском стадионе в Острове начнет работу с 10 февраля

Открытый ледяной каток в хоккейной коробке, расположенный на городском стадионе у школы № 3 г. Острова, будет функционировать с 10 февраля. Об этом сообщил представитель МКУ «Стадион» Александр Машенков.

В рабочем режиме покататься на коньках можно с понедельника по пятницу с 15.00 до 21.00, в выходные дни – с 13.00 до 21.00.

Вход на каток – бесплатный.

На стадионе будет действовать прокат коньков. Имеются все востребованные размеры: от детских до 45-го взрослого. Стоимость проката коньков – 100 рублей.