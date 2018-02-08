Спорт

Пять комплектов наград разыграют сегодня на Олимпиаде

Первые комплекты наград разыграют участники зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане в субботу, пишет «Интерфакс».

На 10.15 запланирован старт лыжниц в скиатлоне (7,5 км классическим ходом+7,5 км коньковым ходом). Как сообщила Федерация лыжного спорта России, отечественную команду представят Анастасия Седова, Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова.

В 13.00 начнутся финальные заезды по шорт-треку среди мужчин на дистанции 1500 м. В олимпийскую заявку российской команды на Игры-2018 попали шорт-трекисты Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов.

В 14.00 стартуют заезды по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 3000м. По сообщению Союза конькобежцев России, олимпийскую команду страны представит Наталья Воронина.

В 14.15 стартует женская спринтерская гонка (7,5 км) по биатлону. В составе олимпийской сборной России заявлены Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Их стартовые номера 17-й и 44-й соответственно.

В 15.35 будет дан старт в прыжках на лыжах с трамплина среди мужчин (средний трамплин). Как сообщалось, в финал прошли все четыре россиянина: Евгений Климов в квалификационных прыжках с 90-метрового трамплина занял 12-е место, Денис Корнилов – 28-е, Алексей Ромашов – 34-е, Михаил Назаров – 41-е.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR - ИФ).

Официально XXIII Зимние Олимпийские игры стартовали в Пхенчхане 9 февраля. Финиширует Олимпиада 25 февраля.