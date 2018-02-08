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Спорт

Всероссийский День зимних видов спорта откроется сегодня в Ледовом дворце Пскова

10.02.2018 10:15|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский День зимних видов спорта пройдет в Псковской области 10 - 11 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту. Праздник посвящен четвертой годовщине 22-х Олимпийских и 11-х Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. В нем примут участие более 2 тыс человек.

Торжественное открытие праздничных мероприятий состоится сегодня в псковском Ледовом дворце. Здесь пройдут соревнования по хоккею (финал «Золотой шайбы», матч «Звезды Псковского хоккея», областной чемпионат), показательные выступления юных фигуристов и массовые катания.

Физкультурно-массовые мероприятия в честь сочинской олимпиады пройдут в регионе повсеместно. Хоккейные турниры состоятся в Себеже, Великих Луках и Невеле. Чемпионатами по лыжным гонкам отметят День зимних видов спорта в Великих Луках, Стругах Красных, Себеже, Дно, Палкино, Невеле, Пушкинских Горах, Бежаницах, Кунье, Новосокольниках и Усвятах. В Локне пройдет турнир по мини-футболу, в Новосокольниках - по футболу на снегу, в Гдове - соревнования по биатлону. Дновцы в этот день примут участие в эстафете по санному спорту, а великолучане - в соревнованиях по шорт-треку. В Островском районе празднику посвящены Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Псковской области (5-11 февраля) и первенство Северо-Западного федерального округа по биатлону среди юношей и девушек (13-18 февраля).

«Физкультурно-массовые мероприятия проводятся с целью сохранения наследия Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, привлечения граждан России к систематическим занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта среди населения», - отметили в госкомитете.

Организаторами Дней зимних видов спорта в Псковской области выступают Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, администрации городов и районов области, физкультурно-спортивные и общественные организации.

Теги: #День зимних видов спорта
Источник: Псковская Лента Новостей
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