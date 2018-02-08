Спорт

Смешанная эстафета прошла сегодня на островской базе «Юность»

Сегодня, 10 февраля, в третий стартовый день всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области и Кубка «Росавтодора», а также отборочных соревнований на чемпионат мира среди юниоров, прошла смешанная эстафета. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ней участвовали тринадцать команд по четыре человека в каждой (две девушки и два юноши). Каждый из юношей бежал 7,5 километра с двумя огневыми рубежами, девушки при тех же двух огневых рубежах, из положения лежа и стоя, преодолевали дистанцию в 6 километров.

Первые два этапа бежали девушки. Третий и четвертый этап – юноши. Уже на первом определились лидеры - это первая и вторая команды из Тюмени. По ходу гонки и показанных результатов на стрельбище они менялись позициями. То одна, то другая лидировала. В итоге победила вторая сборная Тюменской области, второе место заняла первая команда из этого же региона, бронзовым призером стал квартет первой команды Санкт-Петербурга.

Островичка Светлана Рябкина, единственная представительница Псковской области, участвовавшая в эстафете, выступила в составе третьей команды Санкт-Петербурга.

После финиша лучшие биатлонисты получили заслуженные награды как победители и призеры всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области и призеры Кубка «Росавтодора». В награждении призеров и победителей соревнований участвовал заслуженный тренер России Павел Мищенков.