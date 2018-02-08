Спорт

Скелетонисту запретили соревноваться на Олимпиаде в шлеме с сюжетом из Библии

Израильский мастер скелетона Адам Эдельман был вынужден отказаться от важного элемента своей экипировки - шлема, в котором он выступает на этапах Кубка мира. Организаторы Игр в Пхенчхане не позволили израильтянину использовать шлем с рисунком-сюжетом из Библии.

Отметим, что спортсмен уже несколько лет использует один и тот же сюжет изображения на шлеме: герой Ветхого Завета Самсон нарисован разрушающим столбы города Газа, сообщает Delfi. «Самсон должен напомнить людям, что каждый из нас способен буквально на все», - так объяснял суть изображения Адам Эдельман.

Его расстроило решение организаторов Олимпиады-2018, посчитавших изображение на шлеме «слишком библейским», но заявил, что уважает его.

Напомним, что в Олимпиаде в Пхенчхане принимает участие скелетонист, уроженец Псковской области, выпускник Переслегинской гимназии Великолукского района Владислав Марченков. Первый заезд скелетонистов, согласно расписанию соревнований, состоится 15 февраля.