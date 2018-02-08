Последний тур чемпионата Пскова по мини-футболу проходит сегодня в СК «Писковичи»

Матчи заключительного тура чемпионата Пскова по мини-футболу среди любительских команд проходят сегодня, 11 февраля в физкультурно-спортивном комплексе «Писковичи». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по итогам одиннадцати туров в турнире среди команд высшей лиги досрочно определился чемпион, это «Динамо-Искра-Псковгражданпроект». Второе и третье место занимают соответственно «Таможня» и «Автофаворит» I.
Также досрочно, победителем первой лиги стали «Печоры», второй идет, набравшая отличный ход во втором круге, команда «Искра-Псковгражданпроект», и третьей - «Факел» (Тямша).
Турнирную таблицу второй лиги возглавляют «Adidas» и «ПсковГУ», которые в очном противостоянии определят победителя первенства. Третье место разыграют «Штурм» и «Фунт».
Календарь игр на 11 февраля:
Высшая лига:
15:45. «Велес» – «Академия ФСИН РФ»
16:45. «ГиперСтрой60» – «Резонанс»
17:45. «Автофаворит» I – «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»
18:45. «Таможня» – «Автофаворит» II
Первая лига:
12:30. «Стрела» – «РусьИнком» ___ / УСК «Олимп»/
12:45. «Триумф» – «Искра-Псковгражданпроект»
13:30. «Факел» Тямша – «Локомотив» Дно
15:00. «Синие Стрелы» – «Печоры»
Вторая лига:
09:00. СКА – «Уклад»
09:45. «УМВД РФ по Псковской области» – «Резонанс-2»
10:30. «Штурм» – «Фунт»
11:15. «Adidas» – «ПсковГУ»
12:00. Награждение
12:00. «Славковичи» – «Искра-Псковгражданпроект-3»
14:15. «Палкино» – «Кресты»
Все матчи проходят в зале СК «Писковичи».