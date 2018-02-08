Спорт

Последний тур чемпионата Пскова по мини-футболу проходит сегодня в СК «Писковичи»

Матчи заключительного тура чемпионата Пскова по мини-футболу среди любительских команд проходят сегодня, 11 февраля в физкультурно-спортивном комплексе «Писковичи». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по итогам одиннадцати туров в турнире среди команд высшей лиги досрочно определился чемпион, это «Динамо-Искра-Псковгражданпроект». Второе и третье место занимают соответственно «Таможня» и «Автофаворит» I.

Также досрочно, победителем первой лиги стали «Печоры», второй идет, набравшая отличный ход во втором круге, команда «Искра-Псковгражданпроект», и третьей - «Факел» (Тямша).

Турнирную таблицу второй лиги возглавляют «Adidas» и «ПсковГУ», которые в очном противостоянии определят победителя первенства. Третье место разыграют «Штурм» и «Фунт».

Календарь игр на 11 февраля:

Высшая лига:

15:45. «Велес» – «Академия ФСИН РФ»

16:45. «ГиперСтрой60» – «Резонанс»

17:45. «Автофаворит» I – «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»

18:45. «Таможня» – «Автофаворит» II

Первая лига:

12:30. «Стрела» – «РусьИнком» ___ / УСК «Олимп»/

12:45. «Триумф» – «Искра-Псковгражданпроект»

13:30. «Факел» Тямша – «Локомотив» Дно

15:00. «Синие Стрелы» – «Печоры»

Вторая лига:

09:00. СКА – «Уклад»

09:45. «УМВД РФ по Псковской области» – «Резонанс-2»

10:30. «Штурм» – «Фунт»

11:15. «Adidas» – «ПсковГУ»

12:00. Награждение

12:00. «Славковичи» – «Искра-Псковгражданпроект-3»

14:15. «Палкино» – «Кресты»

Все матчи проходят в зале СК «Писковичи».