Спорт

Российская фигуристка установила мировой рекорд в Пхенчхане

Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд, набрав 81,06 балла по итогам короткой программы командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане, пишет «Деловой Петербург».

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер с 75,10 балла, третье - представительница Канады Кейтлин Осмонд с 71,38 балла.

Результат Медведевой позволил сборной России подняться на второе место по результатам коротких программ и побороться за медали. В произвольную программу квалифицировались пять команд: Канады (35 очков), России (31), США (29), Японии (26) и Италии (26).

Медведева сообщила, что в произвольной программе командного турнира вместо нее выступит другая российская фигуристка - 15-летняя Алина Загитова.

Российский танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место в короткой программе в командном турнире по танцам на льду, уступив канадцам Тессе Вирту и Скотту Мойру и американцам Майе и Алексу Шибутани. Ранее российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место в произвольной программе командного турнира.