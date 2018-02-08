Спорт

Великолучанка победила на Кубке мира по стрельбе из лука

Великолучанка Александра Савенкова стала победителем Кубка мира по стрельбе из лука, который в эти дни проходит в Лас-Вегасе (США). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Для Александры это первая победа на Кубке мира в личном зачете. В финале участовали 16 лучших лучников мира. Ему предшествовали три предварительных этапа в Берлине, Банкоке и французском городе Ним. Александра состязалась с пошлогодней победительницей Кубка мира из Дании и обошла ее. До этого момента она становилась призером мирового чемпионата в командном зачете, была чемпионкой России и Европы, а также выигрывала другие престижные соревнования», - рассказал ее наставник, старший тренер Центра спортивной подготовки, Заслуженный тренер России Виталий Андреев.

После этой победы спортсменка в составе сборной команды страны выступит на Чемпионате мира по стрельбе из лука в помещении, который пройдет с 14 по 19 февраля в американском городе Янгтон. Александра Савенкова выступит в личном и командном зачетах.

Девушка занимается лучным спортом с 13 лет. Она мастер спорта международного класса и студентка Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.