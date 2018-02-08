Спорт

В Пскове стартовал турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова

XVII турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя России Сергея Самойлова, стартовал сегодня, 11 февраля, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета, в турнире принимают участие юноши 2005-2006 годов рождения и моложе.

Соревнования проходят в социально-экономическом лицее №21, который носит имя героя. В турнире принимают участие около 200 борцов из всех районов Псковской области.

Приветствуя спортсменов, глава Пскова Иван Цецерский заметил, что турнир по дзюдо в память о Сергее Самойлове стал традиционным и заметным событием не только в городе, но и за его пределами. Глава города призвал участников быть достойными преемниками Героя России в жизни, пожелал им честной и бескомпромиссной борьбы, а болельщикам и гостям - ярких впечатлений.

В мероприятии приняли участие мама Сергея Самойлова Татьяна Григорьевна, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов, руководители подразделений Администрации города, директор лицея Виктория Быстрова, представители части, где служил Герой России.

В течение дня пройдут поединки, будет разыграно 85 комплектов медалей.

Напомним, 21 февраля 2000 года в районе Харсеноя (Чечня) в неравном бою псковских спецназовцев с террористами погиб 23 -летний старший лейтенант Сергей Самойлов - выпускник школы № 21 Пскова. Спецназовцы удерживали господствующую высоту на горном плато в Аргунском ущелье. В бою Сергей Самойлов был ранен, но продолжал командовать из окопа. Когда в окоп влетела граната, он заслонил своим телом двух солдат, пытаясь их спасти. В той схватке погибли еще 24 солдата и сержанта соединения. На поле боя остались лежать 70 боевиков.