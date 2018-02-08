Спорт

В Острове прошел второй этап областных соревнований среди лыжников-гонщиков

В воскресенье, 11 февраля, в СОЦ «Юность» (Островский район) прошел II-й этап Кубка Центра подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревнованиях участвовали эстафетные команды, состоявшие из двух лыжников-гонщиков.

На лыжную трассу вышли спортсмены в возрастных группах 2006 г.р. и моложе, 2005-2004 г.р., 2002- 2003г.р., 2001- 2000г.р. Самые юные лыжники соперничали на дистанции в 800 метров, старшие – на дистанции в 1,5 километра. Каждый участник небольшой команды по очереди прошел три круга (6 этапов, чередуя между собой), после очередного круга он передавал эстафету своему товарищу.

В самой старшей возрастной группе (2000-2001 г.р.) у девушек победили Юля Изотова и Карина Андрюшина из Печор. У их ровесников в упорной борьбе успех отпраздновали Никита Шатов и Андрей Алещенко из Невеля, второе место завоевали Иван Моисеев и Дарья Волнейко также из Невеля, на третью ступеньку пьедестала поднялись Андрей Иванов и Виктор Вайгин из Пскова.

В возрастной группе 2002-2003 г.р. первое место у Валерии Кузьминой и Антонины Одинцовой из Струг Красных. В этой же возрастной группе высшую ступеньку пьедестала заняли Сергей Васильев и Глеб Фомичев из Великих Лук, второе место завоевали Андрей Бельтюков и Даниил Еникеев из Невеля, третье место у Александра Рыбина и Владислава Епифанова из Струг Красных.

В группе 2004-2005 г.р. первое место с большим преимуществом от соперников завоевали Юлия Гурьева и Елизавета Полякова из Острова, второе место заняли Дарья Блажевич и Дарина Алещенко из Невеля, третье место также у островичек, бронзовыми призерами стали Анастасия Андреева и Ольга Качурова.

Их ровесники Егор Гусак и Даниил Ефремов из Струг Красных были первыми на дистанции, вторыми призерами стали Алексей Белов и Филипп Варганов из Великих Лук, третье место занял дуэт - Роман Матвеев и Алексей Гошин.

Среди самых юных лыжников-гонщиков (2006 г.р. и моложе) среди девочек победили Дарья Матвеенкова и Марина Никитина из Великолукского района.

В этой группе, но среди мальчиков победу отпраздновал смешанный дуэт - Маргарита Белова и Владислав Николаев из Великих Лук, второе место заняли Ян Фецкович и Вячеслав Ермоченко из Невеля, третье место у псковичей - Александра Шувалова и Глеба Матвеева.

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе были награждены медалями и грамотами.