Спорт

Американская сноубордистка Андерсон выиграла золото ОИ в слоупстайле, россиянка Федорова - восьмая

Американка Джейми Андерсон завоевала золото зимних Игр-2018 в Пхенчхане, выиграв соревнования сноубордисток в слоупстайле, сообщает «Интерфакс».

Второй стала канадка Лори Блоин, третьей - представительница Финляндии Энни Рукаярви.

Россиянка Софья Федорова заняла восьмое место.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.