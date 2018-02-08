Спорт

«Луки-Энергия» одержала победу над смоленской командой «ЦРФСО»

Великолукская команда «Луки-Энергия» одержала победу в рамках первого учебно-тренировочного сбора 2018 года в Смоленске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба, с 2015 года «Луки-Энергия» не побеждала смоленскую команду «ЦРФСО». Первый очный поединок соперники провели 26 марта 2015 года. Тот матч в Смоленске закончился победой хозяев – 2:0. В общей сложности великолучане до субботнего поединка провели 7 встреч. Трижды «Луки-Энергия» терпела поражения, и в четырёх случаях игры завершались вничью.

Итоговый счёт матча в рамках первого учебно-тренировочного сбора в пользу «Луки-Энергии» – 2:1. Впереди у «Луки-Энергии» будет возможность закрепить этот успех над смолянами в официальном поединке. Чуть более трёх месяцев остаётся до календарного матча второго круга ФОНБЕТ-Первенство России «ЦРФСО» - «Луки-Энергия» который, как и вчерашний, пройдёт в Смоленске 16 мая.