Спорт

XX Международный турнир по боксу, посвященный памяти Александра Матросова, стартует в Локне 9 марта

9-11 марта в спортивном зале Локнянского сельскохозяйственного техникума пройдет XX Международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Матросова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении , соревнования стартуют 9 марта в 17.00. На следующий день состязания начнутся в 14:00, 11 марта - в 12.00.

Призеры соревнований будут награждены медалями, призами и грамотами.

Напомним, Александр Матросов - красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта, член ВЛКСМ.

Он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота. Его поступок широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино как подвиг и стал в русском языке устойчивым выражением: «грудью на амбразуру».

Александр Матросов погиб 27 февраля 1943 в деревне Чернушки Псковской области.