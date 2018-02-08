Спорт

Псковский депутат Анатолий Тиханов принял участие в Тартуском лыжном марафоне

11 февраля псковские спортсмены-любители приняли участие в Тартуском лыжном марафоне. Крупнейший лыжный марафон Эстонии посетил депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов. Как рассказал парламентарий Псковской Ленте Новостей, на спортивное мероприятие в соседнюю Эстонию приехали также Дмитрий Парыгин, Виктор Исаков и Павел Ощепков из любительской мультиспортивной команды Pskov Ski Team.

Анатолий Тиханов отметил, что к участию в марафоне его пригласил Дмитрий Парыгин, который много лет занимается организацией таких поездок. Вчера проходила открытая лыжня, участие в соревнованиях могли принять все желающие. Основные старты марафона пройдут на следующей неделе.

«Вчера была отличная погода, замечательная широкая трасса проходит по полям, лесу, перелескам и пригоркам. Своим результатом я доволен, но главное - участие», - отметил Анатолий Тиханов.

Приятное впечатление у лыжника-любителя оставила организация марафона: электронная регистрация, транспортная инфраструктура, питание. На соревнования приехали спортсмены из всей Прибалтики и Скандинавии. «Надо признать уровень подготовки клуба организаторов Тартуского марафона. Это то, к чему нам надо стремиться», - сказал депутат.

«Вчера был день зимних вилов спорта, идет Олимпиада. Многих наших ребят не допустили до соревнований. Мы огорчены и пытаемся поддержать их своим участием в соревнованиях», - заключил Анатолий Тиханов.

Отметим, что представители псковской команды участвуют в лыжном марафоне с 2007 года.

Тартуский марафон является самым известным и крупнейшим по количеству участников лыжным марафоном в Эстонии. Марафон проводится каждый год в феврале и проходит маршрутом по территориям уездов Тартумаа и Валгамаа, имеет длину на основной дистанции в 63 километра, а на короткой дистанции 31 километр.