Спорт

В Пскове состоялся чемпионат города по бильярду среди инвалидов

В Пскове состоялся чемпионат города по бильярду среди инвалидов в возрастной категории старше 18 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, участники соревновались в двух номинациях: среди лиц с нарушениями слуха и среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В первой номинации победил Виталий Алексеев, на втором месте Сергей Васильев, на третьем – Виктор Шуров. Во второй номинации лучшим стал Михаил Андреев, второе и третье места у Дениса Демина и Андрея Крючкова соответственно.