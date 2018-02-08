Спорт

Российские спортсмены - победители альтернативных Олимпиаде соревнований получат до 4 млн рублей

Правительство РФ установило размер денежного вознаграждения за призовые места участникам Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, по которым российские спортсмены не допущены к участию в XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх, от 1,7 млн до 4 млн рублей. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам (в размере) 4 млн рублей - за золотую медаль, 2,5 млн рублей - за серебряную медаль, 1,7 млн рублей - за бронзовую медаль», - говорится в сообщении.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в России альтернативных соревнований для отечественных спортсменов, не получивших приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Игры будут проводится по таким видам спорта как биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам хоккей-следж, лыжные гонки и биатлон и спорт слепых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон.

Кроме того, решением правительства установлено, что размер денежного вознаграждения личным тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов - победителей и призеров открытых Всероссийских спортивных соревнований по этим видам спорта, будет определяться в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином совместно с Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом России.