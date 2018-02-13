Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов приедет в Великие Луки

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов приедет в Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской академии физической культуры и спорта.



Предполагается, что 17 февраля знаменитый российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов встретится со студентами Великолукской академии физической культуры и спорта.



В настоящее время Алексей Немов работает главным редактором информационного издания «Большой спорт». Также состоит в Общественном совете при Минобороны, имеет звание полковника запаса. С 2010 года является членом Патриаршего совета по вопросам культуры. Тогда же выпустил книгу «Честная игра» (соавторство с И. Степанцевой), в ней рассказал о своей жизни. Алексей проводит многочисленные мастер-классы для подрастающего поколения, создает интересные гимнастические шоу-программы. Участвует в мероприятиях благотворительной направленности, например, в 2016 году выступил в качестве игрока в благотворительном баскетбольном матче. Также в 2016 году организовал уникальное спортивное представление «Легенды спорта».



В каком формате пройдет встреча с великолучанами, пока не сообщается.