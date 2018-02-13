Спорт

Психолог псковского СИЗО завоевала золото на открытом чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу

В начале февраля в Москве прошел самый крупный турнир по бразильскому д-жиу-джитсу на территории России - UAEJJF Europe Continental Pro. На семи коврах состязались лучшие джитсеры из России и Европы. Всего турнир собрал более 1000 спортсменов из разных стран.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в турнире приняла участие психолог психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко. Она представляла Псковскую область в составе команды «Dragon's Den Pskov». По итогу соревнований в весовой категории до 62 кг и возрастной старше 30 лет по синим поясам, на крупнейшем в России турнире по бразильскому Джиу-джитсу, Татьяна одержала победу над всеми своими соперниками и завоевала золотую медаль. Стоит отметить, что победу в каждой своей схватке медалистка завоевывала проведением либо болевого, либо удушающего приема.

Также добавим, что Татьяна Клименко является членом Псковского клуба единоборств «Dragon's Den Pskov» с 2015 года и регулярно участвует в соревнованиях, завоевывает престижные награды, но награды европейского уровня в ее спортивной копилке впервые.

«С каждым турниром, шаг за шагом, я становлюсь сильнее с лучшей Джиу-джитсу командой города Пскова. Впереди еще много сложных вызовов и новых побед», - поделился психолог психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко.