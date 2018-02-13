Спорт

Немцы лидируют в медальном зачете на Олимпиаде, Россия - на 11-м месте

Команда Германии продолжает лидировать в медальном зачете зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Как сообщает «Интерфакс», по итогам соревнований, прошедших во вторник, в активе немецкой команды теперь 5 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые медали

На втором месте находится команда Нидерландов (4, 4, 2), на третьем – сборная Норвегии (3, 5, 2).

Олимпийская команда России - на 11-м месте (0, 1, 4).

В отчетный соревновательный день россияне завоевали три бронзовые медали: одну в керлинге (дабл-микст) и две – в лыжных гонках (мужской и женский спринт).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia (№Олимпийский спортсмен из России»).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.