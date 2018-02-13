Спорт

ХК «ВДВ-Купол» обыграл «Черноморец» из Севастополя

Во второй встрече между ХК «ВДВ-Купол» и ХК «Черноморец» из Севастополя хозяева добились убедительной победы со счетом 5:1. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, у десантников дубль на счету Никиты Ваганова, по одной шайбе забросили Леонид Автомов, Кирилл Миронишин и Евгений Клейменов. В составе моряков отличился Сергей Бубнов.

Матч проходил в Пскове в рамках Западной любительской хоккейной лиги военнослужащих.

На игре присутствовал экс-командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец.

Напомним, днем ранее матче между этими соперниками завершился вничью 2:2.