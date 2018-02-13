Спорт

Российские хоккеисты проиграли словакам на старте Олимпиады

Мужская сборная России по хоккею проиграла команде Словакии в стартовом матче олимпийского турнира в Корее. Счет поединка — 2:3.

Отметим, что уже к 5-й минуте игры россияне, которых считали фаворитами, забросили в ворота соперников две шайбы (отличились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов). Однако в дальнейшем словаки смогли переломить ход встречи: в первом периоде они сравняли счет, а в заключительной двадцатиминутке вырвали победу.

Следующий матч наша команда проведет послезавтра против сборной Словении. 17 февраля подопечные главного тренера Олега Знарка встретятся с американцами.

В хоккейном турнире Олимпиады-2018 участвуют двенадцать команд, они разбиты на три группы. Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу. Финальный матч состоится в день закрытия Олимпиады (воскресенье, 25 февраля) .

Напомним, что Международный олимпийский комитет не допустил до участия в Олимпиаде сборную России. Российские спортсмены выступают в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе «олимпийских атлетов из России». В составе команды нет игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Их отсутствие объясняется тем, что МОК отказался компенсировать НХЛ финансовые потери, связанные с участием спортсменов в олимпийском турнире.

Фото: Газета.Ру