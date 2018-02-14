Спорт

«Кубок двух городов» по FIFA-2018 пройдет в Псковской области 19 февраля

19 февраля пройдет турнир по киберфутболу «Кубок двух городов» по FIFA-2018, в котором примут участие представители двух профессиональных футбольных клубов - «Псков-747» и «Луки-Энергия». Как сообщил Псковской Ленте Новостей пресс-атташе «Луки - Энергия», играется два матча по кубковой системе. Продолжительность тайма - 8 минут. Турнир начнется в 19.00. Подведение итогов непосредственно после окончания турнира.

Кубок пройдет под патронажем Псковской региональной общественной организации «Федерация компьютерного спорта». В роли главного судьи соревнований – председатель ПРОО «Федерация компьютерного спорта» Василий Демидов.

Честь ФК «Луки-Энергии» в этом турнире будут защищать Александр Алексеев и Виталий Бения. ФК «Пскова-747» делегировал Алексея Семрякова и Владислава Емельянова.

Трансляции матчей будут осуществляться в официальной группе Федерации компьютерного спорта Псковской области https://vk.com/fcs60 и в группах партнеров данного турнира.

Основной целью соревнования является развитие компьютерного спорта в Псковской области, как нового вида спортивной соревновательной деятельности и специальной практики подготовки игрока к соревнованиям на базе компьютерной техники, создание условий для творческой самореализация и самоутверждение молодежи.