Спорт

Из-за норовирусной инфекции на Олимпиаде-2018 отменили рукопожатия

Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года принял решение отменить церемонию предматчевых и послематчевых рукопожатий послей многочисленных случаев заболевания норовирусной инфекцией, пишет «Газета.Ru».

«Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!» - говорится в сообщении.

Ранее в оргкомитете Игр-2018 сообщили, что 45 заболевших норовирусом остается на карантине.