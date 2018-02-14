Спорт

Спортсмен из Псковской области будет представлять Россию на чемпионате мира на гребных тренажерах

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, одержавший с пятисекундным отрывом победу на первенстве России по гребному спорту в дисциплине indoor среди девушек и юношей до 19 лет Александр Матвеев вылетает в Александрию (США) для участия во взрослом чемпионате мира на гребных тренажерах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, в чемпионате на тренажерах принимают участие представители американских университетов и спортсмены со всего мира, показавшие лучшие результаты в сезоне. Александр Матвеев выступит в возрасте до 18 лет. Он единственный спортсмен, представляющий Россию на форуме.

Чемпион России по индору, также представитель псковской школы гребли Павел Сорин, отказался от поездки в Александрию ради подготовки к сезону на воде в составе сборной команды России.

Тренирует спортсмена Сергей Матвеев.