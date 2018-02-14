Первый тренер участника Олимпиады-2018 из Псковской области рассказала о победах своего воспитанника

Российский скелетонист Владислав Марченков, уроженец Псковской области, выпускник Переслегинской гимназии Великолукского района завершил свое выступление на Олимпийских играх, заняв 15-е место. Как заявил спортсмен журналистам, ему недостаточно только участия в Олимпиаде, он мог показать более высокий результат.
«Но я все равно очень рад, что отобрался на Олимпийские игры, ведь это праздник. И настроение у меня отличное. Значит, такая у меня судьба - так выступать. Оценку дать не могу, видимо, выступил не очень хорошо. Мог намного лучше, я как минимум должен быть в десятке, это точно», - сказал Марченков.
Удивительно, что свою спортивную карьеру Влад начинал совершенно в другом виде спорта - в спортивной аэробике. Вместе со своей сестрой близнецом в детском возрасте они пришли тренироваться к Алевтине Шолоховой, тренеру спортивной школы №1 г. Великие Луки. Корреспонденту Псковской Ленты Новостей удалось пообщаться с первым тренером участника Олимпийских игр.
- Скажите, вы помните вашу первую встречу с Владом?
- Конечно помню. Он пришел ко мне вместе с сестрой Оксаной еще в детском садике.
- Влад сразу себя зарекомендовал как спортсмен?
- У них вместе с сестрой хорошие физические данные. Это бывает не так часто, когда у ребенка есть гибкость, особенно у мальчика. Еще меня поразила его прыжковая сила и координация.
- Чего он смог добиться в спортивной аэробике?
- Они с Оксаной неоднократно становились призерами различных соревнований. Смогли получить мастера спорта.
- Почему он перестал заниматься спортивной аэробикой и ушел в скелетон?
- Так сложилась судьба. Они всей семьей переехали в столицу, поступили в московский спортивный колледж. Там Влад и познакомился со своим будущим тренером по скелетону.
- Влад с вами не делился впечатлениями, чем его зацепил скелетом? Ведь спортивная гимнастика и скелетон - разные вещи.
- Да, конечно. Влад мне сказал спустя время, что очень прикольно вниз головой ехать на скорости 130 км/ч (улыбается).
- Смотрели его выступления на Олимпиаде?
- Я поддерживаю со всей его семьей отношения. Смотрю все соревнования с участием Влада и переживаю и болею за своего воспитанника.
В свою очередь Влад после завершения выступлений на Олимпиаде заявил, что у него все впереди еще будут и Олимпиады, и победы.