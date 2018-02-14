Спорт

Российские хоккеисты победили американцев и вышли в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты победили команду США в матче предварительного раунда Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Счет поединка – 4:0. По две шайбы забросили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

Этот результат позволил нашей команде напрямую выйти в четвертьфинал олимпийского турнира – это право дается победителю группы. Соперник россиян определится позднее.

Напомним, что Международный олимпийский комитет не допустил до участия в Олимпиаде сборную России. Российские спортсмены выступают в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе «олимпийских атлетов из России». В составе команды нет игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Их отсутствие объясняется тем, что МОК отказался компенсировать НХЛ финансовые потери, связанные с участием спортсменов в олимпийском турнире.