Спорт

Великолукские баскетболистки стали бронзовыми призерами турнира в Северо-Запада

Великолукские баскетболистки стали бронзовыми призерами в финале АСБ СЗФО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, 17-18 февраля в Санкт-Петербурге прошли финальные матчи АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола) среди женских команд в высшем дивизионе Северо-Западного федерального округа.

Набрав 11 очков в группе, баскетболистки академии смогли принять участие в «Финале четырех». В полуфинальном матче команда Великолукской академии физкультуры уступила команде НовГУ (45:85).

В матче за 3-е место великолучанки сыграли со студентками Вятского государственного университета (ВятГУ). В упорной борьбе девушки из Великих Лук обыграли соперниц и стали обладательницами бронзовых наград (63:64 - 14:20, 14:14, 10:19, 25:11).

Тренеры команды Татьяна Облецова, Галина Пугач. В финале команда ТГТУ одержала победу над командой НовГУ (65:48).