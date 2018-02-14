Спорт

В Великих Луках завершился международный турнир по мини-футболу

В Великих Луках завершился шестнадцатый традиционный международный открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Матросова.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный судья соревнований Вячеслав Исаев, в турнире приняли участие 10 команд футбольных команд из разных уголков страны: Московской, Ленинградской, Тверской, Смоленской, Мурманской, Калининградской областей. В состязаниях участвовали футболисты из Полоцка Республика Беларусь.

Возраст участников 13-12 лет. Юные игроки сражались за победы достойно, матчи проходили в напряженной борьбе. По итогам трех соревновательных дней победителями турнира стали хозяева команда «Луки-Энергия». Второе место у белорусских спортсменов, бронза уехала в город Нелидово Тверской области.